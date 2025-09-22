A- A+

AGENDA PRESIDENCIAL Lula concede entrevista exclusiva à "PBS News" na manhã desta segunda (22) A entrevista é o primeiro compromisso da agenda de Lula em Nova York , na sequência ele tem um encontro com o diretor-executivo da TikTok, Shou Zi Chew

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede entrevista exclusiva à PBS News, uma rede de tv americana, a partir das 10h, horário local, em Nova York, nos Estados Unidos. O compromisso ainda não aparece na agenda oficial do brasileiro, mas foi confirmado por sua assessoria de imprensa.

A entrevista será veiculada às 20h, horário de Brasília, segundo informou sua assessoria.



O presidente Lula teria recebido uma série de pedidos de veículos estrangeiros durante sua passagem em Nova York, nos Estados Unidos, segundo assessores. A escolha pela PBS se deu por ser uma das maiores redes de tv aberta do país.



Lula chegou a Nova York no início da noite de domingo, dia 21, para discursar na 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), amanhã, dia 23. O momento guarda elevada expectativa por ser a primeira vez que o petista pode estar cara a cara com o presidente dos EUA, Donald Trump, desde que os americanos impuseram tarifa de 50% aos produtos brasileiros. Eles podem, contudo, não se cruzar uma vez que há diferentes acessos à Assembleia Geral da ONU.

