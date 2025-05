Lula concede Ordem de Rio Branco a Eunice Paiva

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a Ordem de Rio Branco, de forma póstuma, a Eunice Paiva. A advogada é um dos símbolos da luta contra a opressão da ditadura brasileira e pela defesa dos direitos humanos. O decreto foi publicado, nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial da União.

A história de Eunice ficou ainda mais célebre após a atriz Fernanda Torres tê-la interpretado no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. Ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro, o longa é uma adaptação do livro de mesmo nome escrito por Marcelo Rubens Paiva.

Nele, o autor narra a história de sua família, centrada na luta da mãe logo após o desaparecimento do pai, o ex-deputado federal Rubens Paiva, levado por policiais em 1971, durante a ditadura militar brasileira.

O corpo de Rubens Paiva jamais foi encontrado e Eunice, por anos, buscou informações sobre o que realmente ocorreu com o marido. Somente 25 anos depois o Estado brasileiro reconheceu a morte do ex-deputado.

“A trajetória de Eunice Paiva é considerada exemplo de coragem na luta contra a opressão da ditadura e em favor de liberdades democráticas e dos direitos dos povos originários, causa a que também se dedicou. Seu percurso é visto como paradigma para os que buscam preservar e fazer avançar o Estado Democrático de Direito”, declarou a Presidência, em comunicado.A Ordem de Rio Branco foi instituída em 1963 para distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, além de estimular a prática de ações e feitos dignos de menção honrosa. O nome da honraria faz referência ao patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco.

Maria Lucrécia Eunice Facciolla Paiva (1929-2018) foi admitida na Ordem no grau de Comendador.

Em 8 de janeiro deste ano, o governo federal também criou o Prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. A distinção será concedida anualmente pelo Observatório da Democracia.

A ideia é dar visibilidade a pessoas que tenham colaborado de forma notória, seja por atuação profissional, intelectual, social ou política, para a preservação, restauração ou consolidação do regime democrático no Brasil.

Veja também