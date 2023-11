A- A+

Condecoração Lula condecora embaixador da Palestina, Janja e ministros com a Ordem do Rio Branco Homenagens aconteceram nesta terça-feira em cerimônia no Itamaraty

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu nesta terça-feira ao embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, a mais alta condecoração da ordem do Rio Branco, a Grã Cruz.

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, também recebeu a mesma homenagem. Na lista estão ainda as ministras Simone Tebet (Planejamento), Margareth Menezes (Cultura), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Anielle Franco (Igualdade Racial), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Aparecida Gonçalves (Mulheres).

A condecoração é concedida pelo governo brasileiro para distinguir pessoas físicas, jurídicas e entidades "pelos seus serviços ou méritos excepcionais".

Janja não foi à cerimônia, realizada no Palácio Itamaraty, por estar doente. De forma póstuma, foram homenageados no grau de comendador ainda as cantoras Gal Costa, Rita Lee e Elza Soares. O indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, assassinados na Amazônia no ano passado, também receberam a Ordem do Rio Branco.

