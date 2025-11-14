A- A+

condecoração Lula condecora Janja pela 4ª vez, agora por "serviços prestados à educação" Ministros do governo e do STF, políticos, escritores e influenciadores também estão entre agraciados com a Ordem do Mérito Educativo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou nesta sexta-feira 262 pessoas com a Ordem do Mérito Educativo, destinada a personalidades que tenham se distinguido por "excepcionais serviços prestados à educação" no Brasil.

Entre os 28 agraciados com o grau de Grã-Cruz, o mais alto da honraria, estão a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, além de 15 ministros do governo, quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de escritores e influenciadores.

A Ordem do Mérito Educativo é, pelo menos, a quarta honraria concedida por Lula à primeira-dama desde o início de seu terceiro mandato. Janja já foi agraciada com a Ordem do Rio Branco, maior honraria dada pelo governo brasileiro, em 2023; a medalha de mérito Oswaldo Cruz, destinada a quem contribui com o bem-estar físico e mental dos brasileiros, no ano passado; e também a Ordem do Mérito Cultural, em maio deste ano.

Também entre os premiados com o grau de Grã-Cruz da medalha, estão os escritores Ailton Krenak, Ana Maria Gonçalves e Fernando Moraes, os dois primeiros membros da Academia Brasileira de Letras e o último, escritor de não-ficção e biógrafo de Lula. Fecham o grupo os influenciadores e educadores Gil do Vigor e Felipe Neto.

Receberam a ordem os ministros Alexandre Padilha (Saúde), Anielle Franco (Igualdade Racial); Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública); Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), Fernando Haddad (Fazenda), Jorge Messias (AGU), José Múcio (Defesa); Luciana Santos (Ciência), Macaé Evaristo (Direitos Humanos), Margareth Menezes (Cultura); Marina Silva (Meio Ambiente), Mauro Vieira (Relações Internacionais), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento); e Vinicius Marques de Carvalho (CGU).

Também foram agraciados o presidente do STF, ministro Edson Fachin, e seus colegas de Corte Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, além do ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União.

Entre os escritores que receberam a condecoração no grau de Grande Oficial, estão Conceição Evaristo; Raduan Nassar, autor de Lavoura Arcaica; o poeta Fabrício Carpi Nejar; e Pedro Bandeira, autor de best-sellers para o público infanto-juvenil.

