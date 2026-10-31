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Política Lula condiciona ministérios a apoio no Congresso O presidente Lula (PT) iniciará, na próxima semana, as negociações para a composição do quarto mandato, com a meta de concluir a formação da Esplanada dos Ministérios até 20 de dezembro

O presidente Lula (PT) iniciará, na próxima semana, as negociações para a composição do quarto mandato, com a meta de concluir a formação da Esplanada dos Ministérios até 20 de dezembro. O chefe do Executivo Nacional já adiantou que a distribuição das pastas entre os partidos do Centrão e de outras legendas dependerá do compromisso de fidelidade às pautas do Governo no Congresso Nacional.

Após o feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2), o presidente do PT, Edinho Silva, conduzirá as primeiras conversas com as siglas. Diferentemente da montagem do atual governo, quando prevaleceu o tamanho das bancadas, a nova divisão deverá considerar a quantidade de votos que cada partido promete entregar ao Planalto. A indicação de nomes para cargos no Executivo também ficará restrita a parlamentares considerados leais, numa tentativa de evitar derrotas legislativas provocadas por legendas que já ocupam ministérios.

O MDB, por exemplo, sinaliza a possibilidade de garantir cerca de 30 votos ao governo. Entre os nomes cotados para integrar a Esplanada está o do ex-governador do Pará Helder Barbalho. A estratégia de Lula é estabelecer um mapa de apoio parlamentar antes de definir os espaços de cada partido, usando a participação no governo como instrumento de negociação política.

Além da distribuição das pastas, Lula precisará acomodar aliados que perderam as últimas eleições após atenderem a pedidos do presidente. Gleisi Hoffmann, que disputou o Senado pelo Paraná, é cotada para o Ministério do Desenvolvimento Social, a diretoria-geral de Itaipu ou uma vaga no Tribunal de Contas da União. Fernando Haddad, derrotado na disputa pelo governo paulista, aparece entre as possibilidades para as Relações Exteriores, a Educação ou a Casa Civil.

Outros nomes em discussão são os do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que poderá assumir a Defesa ou a Fazenda, do governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), cotado para a área econômica, e do senador Camilo Santana (PT-CE), apontado como favorito para a Casa Civil. As escolhas também podem servir para reorganizar as forças internas do PT e preparar possíveis sucessores de Lula, que não deverá disputar novos cargos eletivos após o próximo mandato.

Embora ainda não tenha iniciado formalmente as tratativas, Lula já sinalizou que pretende fazer mudanças na estrutura do Executivo. Entre elas, está a criação de uma área diretamente ligada à Presidência para cuidar de sua comunicação pessoal nas redes sociais. A prioridade, porém, será definir uma equipe que combine acomodação política e compromisso efetivo com a agenda governista no Legislativo.

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