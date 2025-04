A- A+

Brasil Lula confirma Pedro Lucas como novo ministro das Comunicações após indicação do União Brasil Deputado participou de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e substituirá Juscelino Filho

O Palácio do Planalto confirmou nesta quinta-feira indicação do deputado Pedro Lucas Fernandes (MA), atual líder do União Brasil na Câmara, para substituir Juscelino Filho no comando do Ministério das Comunicações.

O parlamentar esteve com Lula nesta tarde no Palácio da Alvorada.

A informação foi confirmada pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, após a reunião.

— O União apresentou nome do Pedro Lucas. O presidente aceitou e fez o convite ao líder para assumir. O Pedro Lucas só pediu até depois da Páscoa para assumir o ministério para encaminhar questões pessoais, de mandato e liderança — disse Gleisi.

Juscelino pediu demissão na terça-feira depois de ser denunciado à Justiça pela Procuradoria-Geral da República por causa de um esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares.

Na quarta-feira, depois de participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) em Tegucigalpa, Honduras, Lula já havia falado sobre a possibilidade de indicação de Pedro Lucas:

— O União Brasil tem o direito de me indicar o sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas. Eu vou voltar para o Brasil, e amanhã (hoje) de manhã vou conversar com o União Brasil e, se for o caso, eu já discuto a nomeação dele — afirmou.

Deputado federal em segundo mandato, Pedro Lucas, de 45 anos, assumiu a liderança do União Brasil neste ano. Ele não é próximo de Lula, mas tem relação de estrita confiança com o presidente de seu partido, Antonio Rueda, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O líder do União integrou a comitiva que viajou com o presidente para Japão e Vietnã no fim de março.

O parlamentar é de uma família de políticos maranhenses. Ele foi presidente da Agência Executiva Metropolitana, secretaria responsável por obras da Região Metropolitana de São Luís, durante o governo de Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

No União Brasil desde 2022, Pedro Lucas é de um grupo político que rivalizava com Juscelino Filho, que também é da bancada maranhense da sigla. Formado em administração de empresas, Fernandes foi reeleito em 2022 como o segundo mais votado do Maranhão, com 159.786 votos, atrás apenas da deputada Detinha (PL). Nessa eleição, Juscelino foi o quarto mais votado, com 142.419 votos.

Iniciou sua carreira política em 2012, ao ser eleito vereador de São Luís pelo PTB de Roberto Jefferson. Foi reeleito em 2016, também pelo PTB. Em 2017, foi nomeado presidente da Agência Executiva Metropolitana no governo de Dino, à época no PC do B.

Veja também