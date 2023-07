Lula confirma presença na Cúpula Celac-União Europeia a primeiro-ministro da Espanha

A- A+

Em conversa telefônica, nesta quarta-feira, com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que irá a Bruxelas, na Bélgica, para participar da cúpula de líderes da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE). O evento está previsto para os dias 17 e 18 de julho.

A Espanha assumiu a presidência pro tempore do Conselho da União Europeia e tem sinalizado apoio ao acordo comercial n entre Mercosul e a UE. Apesar das divergências entre os dois blocos, o discurso é que as negociações devem terminar até o fim deste ano.

Na última terça-feira, durante uma reunião entre presidentes do bloco sul-americano, nha cidade argentina de Puerto Iguazú, Lula voltou a criticar as alterações propostas por Bruxelas (sede da Comissão Europeia), que preveem a aplicação de sanções comerciais por motivos ambientais e avisou que quer rever o artigo do tratado que trata de compras governamentais. O Brasil prepara uma resposta à UE, que antes será apresentada aos demais sócios do Mercosul — Argentina, Uruguai e Paraguai.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, na conversa, Sánchez também falou sobre o Fórum Empresarial, previsto para o dia 17, e convidou Lula para realizar a abertura do evento ao lado do chefe de governo espanhol e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. No Fórum deverão ser anunciados novos investimentos europeus na América Latina.

Veja também

viagens Família Bolsonaro usou aviões da FAB para compromissos privados, viagens de amigos e até de cachorro