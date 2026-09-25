A- A+

BETS Lula confirma que vai a São Paulo para ato oficial no qual assinará MP de fim das bets MP será assinada em São Paulo, para onde Lula se deslocará após participar de comício no Recife na manhã desta sexta

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou que assinará, nesta sexta-feira (25), uma medida provisória "para acabar com as bets"

A MP será assinada em São Paulo, para onde Lula se deslocará após participar de comício no Recife na manhã desta sexta.

A assinatura será às 18h e foi anunciada oficialmente pelo Palácio do Planalto como "apresentação de novas medidas de proteção às famílias e à economia popular".

"Vou sair daqui do Recife agora e vou para São Paulo. Quando chegar em São Paulo, tenho um ato oficial para assinar algumas coisas. Uma delas, é para acabar com as bets", anunciou o presidente para os presentes na capital pernambucana.

Lula disse que sabe que "tem muita gente devendo por causa de bets" e que há "muita gente doente".

Voltou a citar casos de pessoas que tentaram suicídio e que estão devendo milhares de reais por causa do jogo. Por isso, falou, pretende acabar com as apostas eletrônicas.

Lula participou de um comício no Recife nesta sexta ao lado do candidato do PSB ao governo de Pernambuco, João Campos, e dos candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT).

Veja também