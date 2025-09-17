A- A+

PRESIDENTE LULA Lula conhece samba-enredo de escola que vai homenageá-lo em 2026; veja letra completa Acadêmicos de Niterói vai estrear no Grupo Especial do Carnaval do Rio com o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta terça-feira a diretoria da Acadêmicos de Niterói para conhecer o samba-enredo que vai homenageá-lo no Carnaval 2026. A canção é assinada por Teresa Cristina, Paulo César Feital, André Diniz, Fred Camacho, Júnior Fionda e Lequinho.

O samba fala sobre a infância do presidente em Garanhuns e também de temas contemporâneos, como a polarização com Jair Bolsonaro e a tensão com Donald Trump. "Sem temer tarifas e sanções/ assim que se cria a soberania / sem falsos mitos, sem anistia", diz a letra, que termina com um famoso slogan do petista: "Olê, olê, olê, ola / Lula, Lula".

É com o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins e o enredista Igor Ricardo, que a agremiação abrirá os desfiles do domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro.

A festa de lançamento do samba-enredo da escola acontecerá neste domingo, em Niterói. A entrada será 1kg de alimento não-perecível. A escola vai estrear nesse ano no Grupo Especial do Carnaval do Rio.

A Acadêmicos subiu para o Grupo Especial após ser campeã na Série Ouro com o enredo “Vixe Maria”, sobre as festas juninas, no carnaval de 2025.

Veja a letra completa:

EU VI BRILHAR A ESTRELA DE UM PAÍS

NO CHORO DE LUIZ, A LUZ DE GARANHUNS

SERTÃO ONDE A POBREZA E O PRANTO

SE DIVIDEM PARA TANTOS

E A RIQUEZA MULTIPLICA PARA ALGUNS

ME VEJO NOS OLHARES DOS MEUS FILHOS

ASSOMBRADOS E VAZIOS COM O PEITO EM PEDAÇOS

PARTI ATRAS DO AMOR E DOS MEUS SONHOS

PEGUEI OS MEUS MENINOS PELOS BRAÇOS

BRILHOU UM SOL DA PÁTRIA INCESSANTE

PRO DESTINO RETIRANTE TE LEVEI LUIZ INÁCIO

POR IRONIA, TREZE NOITES , TREZE DIAS

ME GUIOU SANTA LUZIIA, SÃO JOSÉ ALUMIOU

DA ESQUERDA DE DEUS PAI, DA LUTAL SINDICAL

A LIDERANÇA MUNDIAL



VI A ESPERANÇA CRESCER E O POVO SEGUIR SUA VOZ

REVOLUCIONÁRIO É SABER ESCOLHER OS SEUS HERÓIS

ZUZU ANGEL, HENFIL, WLADIMIR

QUE PAGARAM O PREÇO DA RAIVA

NÓS AINDA ESTAMOS AQUI

NO BRASIL DE RUBENS PAIVA



LUTE PRA VENCER, ACEITE SE PERDER

SE O IDEAL VALER, NUNCA DESISTA

NAO É DIGNO FUGIR , NEM TÃO POUCO PERMITIR

LEILOAREM ISSO AQUI, A PRAZO , À VISTA

É...TEM FILHO DE POBRE VIRANDO DOUTOR

COMIDA NA MESA DO TRABALHADOR

A FOME TEM PRESSA, BETINHO DIZIA

É...TEU LEGADO É O ESPELHO DAS MINHAS LIÇÕES

SEM TEMER TARIFAS E SANÇÕES

ASSIM QUE SE CRIA A SOBERANIA

SEM MITOS FALSOS, SEM ANISTIA



QUANTO CUSTA A FOME, QUANTO VALE A VIDA

NOSSO SOBRENOME É BRASIL DA SILVA

VALE UMA NAÇÃO, VALE UM GRANDE ENREDO

EM NITERÓI O AMOR VENCEU O MEDO



OLE OLE OLE OLÁ

VAI PASSAR NESSA AVENIDA MAIS UM SAMBA POPULAR

OLE OLE OLE OLÁ

LULA, LULA

