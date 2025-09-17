Lula conhece samba-enredo de escola que vai homenageá-lo em 2026; veja letra completa
Acadêmicos de Niterói vai estrear no Grupo Especial do Carnaval do Rio com o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil"
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta terça-feira a diretoria da Acadêmicos de Niterói para conhecer o samba-enredo que vai homenageá-lo no Carnaval 2026. A canção é assinada por Teresa Cristina, Paulo César Feital, André Diniz, Fred Camacho, Júnior Fionda e Lequinho.
O samba fala sobre a infância do presidente em Garanhuns e também de temas contemporâneos, como a polarização com Jair Bolsonaro e a tensão com Donald Trump. "Sem temer tarifas e sanções/ assim que se cria a soberania / sem falsos mitos, sem anistia", diz a letra, que termina com um famoso slogan do petista: "Olê, olê, olê, ola / Lula, Lula".
É com o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins e o enredista Igor Ricardo, que a agremiação abrirá os desfiles do domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro.
A festa de lançamento do samba-enredo da escola acontecerá neste domingo, em Niterói. A entrada será 1kg de alimento não-perecível. A escola vai estrear nesse ano no Grupo Especial do Carnaval do Rio.
A Acadêmicos subiu para o Grupo Especial após ser campeã na Série Ouro com o enredo “Vixe Maria”, sobre as festas juninas, no carnaval de 2025.
Veja a letra completa:
EU VI BRILHAR A ESTRELA DE UM PAÍS
NO CHORO DE LUIZ, A LUZ DE GARANHUNS
SERTÃO ONDE A POBREZA E O PRANTO
SE DIVIDEM PARA TANTOS
E A RIQUEZA MULTIPLICA PARA ALGUNS
ME VEJO NOS OLHARES DOS MEUS FILHOS
ASSOMBRADOS E VAZIOS COM O PEITO EM PEDAÇOS
PARTI ATRAS DO AMOR E DOS MEUS SONHOS
PEGUEI OS MEUS MENINOS PELOS BRAÇOS
BRILHOU UM SOL DA PÁTRIA INCESSANTE
PRO DESTINO RETIRANTE TE LEVEI LUIZ INÁCIO
POR IRONIA, TREZE NOITES , TREZE DIAS
ME GUIOU SANTA LUZIIA, SÃO JOSÉ ALUMIOU
DA ESQUERDA DE DEUS PAI, DA LUTAL SINDICAL
A LIDERANÇA MUNDIAL
VI A ESPERANÇA CRESCER E O POVO SEGUIR SUA VOZ
REVOLUCIONÁRIO É SABER ESCOLHER OS SEUS HERÓIS
ZUZU ANGEL, HENFIL, WLADIMIR
QUE PAGARAM O PREÇO DA RAIVA
NÓS AINDA ESTAMOS AQUI
NO BRASIL DE RUBENS PAIVA
LUTE PRA VENCER, ACEITE SE PERDER
SE O IDEAL VALER, NUNCA DESISTA
NAO É DIGNO FUGIR , NEM TÃO POUCO PERMITIR
LEILOAREM ISSO AQUI, A PRAZO , À VISTA
É...TEM FILHO DE POBRE VIRANDO DOUTOR
COMIDA NA MESA DO TRABALHADOR
A FOME TEM PRESSA, BETINHO DIZIA
É...TEU LEGADO É O ESPELHO DAS MINHAS LIÇÕES
SEM TEMER TARIFAS E SANÇÕES
ASSIM QUE SE CRIA A SOBERANIA
SEM MITOS FALSOS, SEM ANISTIA
QUANTO CUSTA A FOME, QUANTO VALE A VIDA
NOSSO SOBRENOME É BRASIL DA SILVA
VALE UMA NAÇÃO, VALE UM GRANDE ENREDO
EM NITERÓI O AMOR VENCEU O MEDO
OLE OLE OLE OLÁ
VAI PASSAR NESSA AVENIDA MAIS UM SAMBA POPULAR
OLE OLE OLE OLÁ
LULA, LULA