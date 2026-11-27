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BRASIL Lula consulta Cármen Lúcia sobre nomes de mulheres para vaga no STF Presidente tem procurado ouvir integrantes da Corte antes de tomar uma decisão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva procurou nos últimos dias a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), para ouvir sua avaliação sobre possíveis nomes de mulheres que poderiam ocupar a vaga aberta na Corte. Única mulher entre os integrantes da Corte, Cármen foi consultada por Lula sobre sugestões para a indicação, em uma conversa na qual também abordou outros assuntos.

O movimento de Lula sinaliza que, embora tenha manifestado preferência pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, em um jantar com ministros do Supremo no sábado, o presidente abriu a possibilidade de escolher uma mulher para o posto.

De acordo com auxiliares, Lula ainda não fechou a escolha e tem procurado ouvir integrantes da Corte antes de tomar uma decisão. Lula não é próximo de Cármen Lúcia, como é de Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, mas quis fazer uma deferência à ministra ao consultá-la, explicam interlocutores. Procurada, Cármen Lucia não se manifestou. O GLOBO confirmou a informação com três pessoas a par do assunto.





No sábado, durante um jantar com ministros do STF, Lula voltou a sinalizar sua preferência pelo chefe da AGU. Jorge Messias foi indicado por Lula em novembro do ano passado e rejeitado no plenário do Senado em abril deste ano. Apesar da fala endossando Messias, Lula considera o cenário de escolher uma mulher.

Como mostrou a colunista Bela Megale, integrantes do governo avaliam que cresceram as chances de a jurista Edilene Lobo ser indicada. Ela foi a primeira mulher negra a integrar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde foi ministra substituta entre 2023 e 2025. Seu nome é defendido por setores do PT, especialmente em Minas Gerais, e por movimentos que reivindicam maior representatividade racial e de gênero no Supremo.

A trajetória profissional de Edilene é ligada ao direito eleitoral, inclusive sendo advogada do PT, e a formação acadêmica inclui um doutorado em Direito Processual pela PUC Minas e um mestrado pela UFMG.

As ministras do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira e Regina Helena Costa e da presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, também surgiram como nomes cotados.

Uma ala do STF mais próxima ao Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), indicaram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que têm resistências a três juristas cotadas, o que pode dificultar o caminho delas até a Corte.

Lula busca encaminhar um nome com a certeza de aprovação e evitar um conflito com o Congresso às vésperas do quarto mandato e não pretende insistir a qualquer custo se ficar evidente que ele será rejeitado novamente pelo Senado.

O presidente vem sendo orientado indicar seu escolhido o quanto antes para aproveitar a atual legislatura para sabatinar e analisar o nome no plenário na Casa. O Congresso entra em recesso em 18 de dezembro e retorna apenas em fevereiro de 2027, com renovação de dois terços de senadores na Casa alta e reforço da bancada bolsonarista.

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