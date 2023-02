A- A+

Em 2026 Lula contraria o que disse durante a campanha e agora admite possibilidade de disputar reeleição Em 2022, antes do pleito de outubro, Lula foi enfático ao afirmar que não tentaria outra eleição se vencesse Jair Bolsonaro

Exato um mês após assumir a Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva admitiu nesta quinta-feira (2) existir possibilidade de concorrer à reeleição em 2026, a depender da “situação do país”. Em 2022, antes do pleito de outubro, Lula afirmou que não tentaria outra eleição se vencesse Jair Bolsonaro – “se eleito, serei presidente de um mandato só”, disse na época.

O presidente considera a hipótese de lançar candidatura em 2026 sob duas condições: saúde e cenário do Brasil.

– Se chegar no momento, estiver uma situação delicada e eu estiver com saúde, eu posso [concorrer] – sinalizou Lula em entrevista ao colunista Kennedy Alencar. E brincou: – Mas com saúde perfeita, energia de 40 e tesão de 30.

Em setembro do ano passado, durante ato de campanha em que recebeu o apoio de tucanos, ele anunciou, de forma enfática, que não disputaria um novo mandato. “Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer a reeleição. A natureza é implacável”, enfatizou Lula, de 76 anos, na ocasião.

O presidente completou 77 em outubro, e terá 81 em 2026. Ele já pensa em nomes alternativos para um futuro pleito, e elencou alguns aliados: Rui Costa, Camilo Santana, Flávio Dino e Renan Filho.

