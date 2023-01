Lula conversa com líderes estrangeiros sobre atos antidemocráticos

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, na tarde desta segunda-feira (9), com alguns líderes estrangeiros sobre os atos antidemocráticos deste domingo (8), que resultaram na depredação dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF). Em postagem nas redes sociais, Lula destacou que todos lamentaram a tentativa de um golpe contra a democracia.

"Conversei por telefone com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que lamentaram os atos golpistas de ontem e manifestaram sua solidariedade com o povo brasileiro", escreveu.

Líderes de diversos países condenaram a invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília, ocorrida na tarde de ontem (8). Em postagens nas redes sociais, chefes de Estado e de Governo manifestaram solidariedade e ofereceram apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ainda nesse domingo (8), diversos chefes de Estado e de governo foram às redes sociais para condenar os ataques golpistas e manifestar solidariedade ao governo e ao povo brasileiros

No fim da manhã desta segunda-feira, os presidentes dos Três Poderes da República divulgaram nota conjunta em defesa da democracia. No texto, eles dizem rejeitar os “atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas” que assolaram o centro de Brasília na tarde de domingo.

Veja também

São Paulo MP pede multa à chapa de Tarcísio por uso indevido de servidor da PF