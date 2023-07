Lula conversa com premier espanhol sobre eleições na Espanha e aquecimento global

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta quinta-feira, com primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. A notícia foi dada pelo próprio presidente em uma rede social.

"Conversei com o presidente da Espanha, meu amigo Pedro Sánchez, sobre as eleições da Espanha, as relações entre o Brasil, a América Latina e a União Europeia após a Cúpula em Bruxelas e a importância da preservação do meio ambiente e combate às mudanças climáticas" escreveu Lula.

Sánchez, que é socialista, e eu adversário conservador, Alberto Núñez Feijóo, disputaram a eleição no último domingo, mas nenhum conseguiu maioria. O próximo desafio é negociar para formar um governo.

Para Lula, o premier espanhol é um aliado de primeira hora. Antes mesmo da eleição de outubro do ano passado, no Brasil, Sánchez apoiou publicamente o petista. A Espanha preside, atualmente, a União Europeia e o governo brasileiro conta com a ajuda do primeiro-ministro para destravar a negociação de um acordo de livre comércio entre o bloco europeu e o Mercosul.

