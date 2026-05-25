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América Latina

Lula conversa com presidente da Bolívia e determina envio de ajuda humanitária

Paz, que assumiu o poder em novembro de 2025, sofre uma onda de protestos

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O governo boliviano pediu ao Brasil emprestado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para auxiliar na ajuda humanitária na BolíviaO governo boliviano pediu ao Brasil emprestado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para auxiliar na ajuda humanitária na Bolívia - Foto: Wallison Breno/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira, 25, um telefonema do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. Os dois trataram sobre a crise humanitária vivenciada pela Bolívia e Lula determinou o envio de ajuda humanitária para o país vizinho.

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"O presidente Lula reiterou sua solidariedade ao governo e ao povo bolivianos e ressaltou a importância do pleno respeito às instituições democráticas e ao Estado de Direito. Nesse contexto, defendeu que governo e movimentos sociais evitem o recurso à violência e privilegiem o diálogo como caminho para a superação das divergências e para a preservação da paz social", diz a nota divulgada pela Secom nesta segunda.

Paz, que assumiu o poder em novembro de 2025, sofre uma onda de protestos, que exigem uma saída para a pior crise econômica do país andino em quarenta anos. Bloqueios de estradas cercaram a cidade de La Paz, maior cidade e sede do Executivo boliviano. Algumas regiões do país vizinho estão desabastecidas.

Nesta segunda, Paz anunciou que reduzirá pela metade o salário dele e dos ministros que compõem o gabinete do governo boliviano, em uma tentativa de apaziguar os fortes protestos que exigem sua renúncia.

O governo boliviano pediu ao Brasil emprestado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para auxiliar na ajuda humanitária na Bolívia. O pedido está sendo analisado pelo Itamaraty.

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