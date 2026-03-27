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Diplomacia Lula conversa com presidente do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, anuncia Secom Os dois acertaram detalhes da visita de Geerlings-Simons, que deve ocorrer entre os dias 28 e 29 de março

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta sexta-feira (27) com a presidente do Suriname, Jennifer Gererlings-Simons. Na ligação, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os dois acertaram detalhes da visita de Geerlings-Simons, que deve ocorrer entre os dias 28 e 29 de março.

Os dois também conversaram sobre a cooperação entre o crime organizado transnacional. O território do Suriname é limítrofe dos Estados brasileiros do Pará e do Amapá. A região de fronteira é composto pela Floresta Amazônica.

"Os dois presidentes discutiram os preparativos para a viagem que Geerlings-Simons realizará ao Brasil nos dias 28 e 29 de maio. A visita deverá concentrar-se em ampliar a cooperação, a conectividade marítima e aérea e as trocas comerciais entre os dois países. Também será conferida ênfase à cooperação para o enfrentamento ao crime organizado transnacional", diz a nota da Secom.

Lula confirmou para a presidente do Suriname que o Brasil vai enviar insumos para auxiliar o país vizinho no combate à epidemia de dengue e chikungunya. Os dois também manifestaram preocupação sobre o impacto da guerra no Oriente Médio e a dificuldade de se alcançar a segurança energética e alimentar no planeta.



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