Lula conversa com Putin e nega convite para ir à Rússia

O presidente Lula conversou nesta sexta-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Pelas redes sociais, Lula afirmou que negou um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, na Rússia, e reafirmou a disposição de conversar sobre o fim da guerra com a Ucrânia.

"Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz."

No G7, Lula condenou a violação da integridade territorial da Ucrânia, mas afirmou que os dois países não estavam dispostos a falar da paz no momento.

— Faz 15 dias que mandei meu ex-ministro das Relações Exteriores ir a Ucrânia falar com Zelensky. O que eu sinto é que nem o Putin nem o Zelensky estão falando em paz nesse momento. Me parece que os dois acreditam que alguém vai ganhar e não precisa discutir a paz. Eu estou convencido que se não houver uma discussão sobre a paz essa guerra pode ser muito longa. E acho que é importante a gente evitar que continue morrendo gente.

Na mesma ocasião, o presidente ainda afirmou que não teria problema em viajar à Ucrânia e à Rússia na hora em que for "necessário", mas que, por enquanto, isso não era possível.

— O que eu estou pedindo é que os países que ainda não se envolveram com a guerra tentem construir paz. Mas paz só é possível se os dois quiseres. Eu acho que na hora que for necessário encontrar o Zelenky e depois com o Putin eu não tenho problema nenhum em viajar à Ucrânia e a Rússia. Mas por enquanto, o que eu ouvi do meu representante não é possível nesse instante.

Zelensky recebeu em Kiev o assessor para assuntos Internacionais da Presidência, Celso Amorim. Durante o encontro, Amorim explicou ao líder ucraniano a proposta de criação de um grupo de países que possa negociar o acorde paz entre Rússia e Ucrânia.

Amorim relatou ter dito a Zelensky que os dois países devem levar em conta que é preciso fazer concessões para se chegar a um acordo. Na visita, Zelensky reiterou o convite feito ao presidente Lula para que visite seu país — a primeira vez em que propôs a ida do chefe de Estado brasileiro a Kiev foi em 24 de fevereiro, quando o conflito completou um ano.

Lula vem defendendo a criação de um clube de nações para intermediar a paz. No mês passado, ele viajou à China para discutir a proposta de cessar-fogo do presidente Xi Jinping, que efetivamente congelaria as tropas russas na Ucrânia. Zelensky rejeita qualquer estrutura que não envolva a retirada total das forças russas, posição também repetida pelo G7 no Japão.

