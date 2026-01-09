A- A+

CONVERSA Lula conversa com Sánchez e agradece empenho em prol da aprovação do acordo Mercosul-UE Os dois também discutiram a crise na Venezuela, ressaltando a declaração conjunta onde rejeitaram o uso da força militar pelos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta sexta-feira, 9, ligação do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Na conversa, segundo nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Lula agradeceu o líder da Espanha por atuar pela aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, chancelado pelo lado europeu nesta sexta.

"O presidente Lula agradeceu pelo empenho do governo de Pedro Sánchez em prol do acordo e reiterou a expectativa de que gere benefícios concretos para as pessoas nos dois blocos. Destacou, ainda, ser um sinal muito positivo em defesa do multilateralismo e de regras comerciais previsíveis e estáveis para as duas regiões", diz a nota.

Os dois também discutiram a crise na Venezuela, ressaltando a declaração conjunta onde rejeitaram o uso da força militar pelos Estados Unidos, sem aparo na Carta da Organização das Nações Unidas, e uma divisão do globo em zonas de influência. No sábado, 3, militares americanos atacaram o território venezuelano e capturaram o ditador venezuelano, Nicolás Maduro.

Lula e Sánchez também avaliaram positivamente o anúncio do governo venezuelano interino, chefiado por Delcy Rodriguéz, que libertou presos políticos venezuelanos e estrangeiros. O chefe do Executivo brasileiro informou ainda que vai enviar, ainda nesta sexta, 40 toneladas de insumos necessários para tratamento de hemodiálise para repor os danos de um centro de distribuição destruído durante o ataque americano.

A nota da Secom afirma também que Lula e Sánchez concordaram em realizar um novo encontro entre líderes globais progressistas, o foro "Em Defesa da Democracia - Combatendo os Extremismos". O último encontro ocorreu em setembro do ano passado, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Nesta quinta-feira, 8, Lula recebeu telefonemas do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e da presidente do México, Claudia Sheinbaum. Lula conversou com os líderes sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que resultou na captura do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, no último sábado, 3. O presidente também os convidou para visitar o Brasil e reforçou a necessidade de estreitar laços econômicos.



