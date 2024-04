A- A+

Lula Lula conversa por telefone com novo primeiro-ministro de Portugal Montenegro é do PSD, partido da direita tradicional portuguesa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta terça-feira com o novo primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. Foi o primeiro contato entre os dois, de acordo com a nota divulgada pelo Palácio do Planalto.

"O presidente Lula parabenizou o primeiro-ministro pela vitória nas eleições portuguesas e desejou boa sorte em seu mandato. Lula recordou a grande comunidade brasileira que hoje vive em Portugal, sinal da irmandade entre os dois países, e transmitiu ao primeiro-ministro o desejo de encontrá-lo pessoalmente em breve", afirma a nota.

Montenegro é do PSD, partido da direita tradicional portuguesa e que não tem nada a ver com o partido homônimo brasileiro. O grupo se recusou a fazer aliança com o Chega, de extrema-direita, e formou um governo de minoria.

O arranjo é frágil e pode fazer o governo cair em algum momento de desgaste político. Por ser uma república parlamentarista, Portugal pode destituir o chefe de governo em um processo bem menos traumático que um processo de impeachment como o brasileiro.

