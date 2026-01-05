Lula conversou com presidente interina da Venezuela no sábado
Telefonema entre líder brasileiro e Delcy Rodriguez ocorreu horas após operação militar que sequestrou Maduro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, na manhã de sábado, com a então vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez. A ligação foi feita da base das Forças Armadas na Restinga da Marambaia, no Rio, e ocorreu horas depois da operação militar dos Estados Unidos que capturou o então presidente venezuelano Nicolás Maduro. Agora, Delcy é a presidente interina da Venezuela.
De acordo com um oficial do Palácio do Planalto familiarizado com o assunto, a ligação tratou principalmente da conjuntura naquele momento. Aliada histórica de Maduro e importante membro do regime venezuelano, Delcy Rodriguez conseguiu o apoio das Forças Armadas locais e a anuência do governo de Donald Trump para se manter no poder momentaneamente.
No próprio sábado, Trump descartou que a líder da oposição María Corina Machado, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em dezembro de 2025, pudesse assumir o governo interinamente. Em seguida, afirmou que Delcy Rodriguez era a presideente interina. Na mesma ocasião, o presidente dos EUA disse que os americanos iriam "administrar temporariamente" a Venezuela.
O governo Trump não consultou e, consequentemente, não teve o aval do Conselho de Segurança das Nações Unidas nem do próprio Congresso americano sobre a operação militar por meio da qual derrocou Maduro, o que caracteriza a ação unilateral como ilegal. O ditador venezuelano foi preso em Caracas e imediatamente trasladado a Nova York, onde enfrenta julgamento por supostamente ser o líder do cartel de Los Soles, organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas. Maduro se diz inocente.