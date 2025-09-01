Seg, 01 de Setembro

BRASIL

Lula convida ministros do STF para desfile de Sete de Setembro

Chamado aos ministros ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Corte, que inicia nesta terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai convidar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanharem o desfile de Sete de Setembro no próximo domingo no espaço reservado as principais autoridades dos Três Poderes.

O convite, que é praxe no cerimonial presidencial, ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Corte, que inicia nesta terça-feira. 

No ano passado, acompanharam a cerimônia da tribuna de honra, o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, e os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

Em meio ao embate com Estados Unidos e ao tarifaço aplicado por Donald Trump a importação de produtos brasileiros, o desfile terá como tema central  “Brasil Soberano” e inicia às 9h na Esplanada dos Ministérios. A apresentação de duas horas terá três eixos temáticos – Brasil dos Brasileiros, COP30 e Novo PAC, e Brasil do Futuro. 

A parte civil do desfile também irá exaltar alinhamento com as políticas de estado, como educação, com escolas militares e não militarizadas, meio ambiente, vacinação e incentivo aos atletas. Haverá ainda apresentação das tropas das Marinha, Exército e Forças Aéreas, com desfile motorizado e apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

