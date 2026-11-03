Lula convida Motta e Alcolumbre para acompanhá-lo em viagens à Turquia e às Filipinas
Expectativa entre aliados é que o convite possa acelerar as conversas sobre composição da base
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para acompanhá-lo em duas viagens internacionais a partir da próxima semana.
Motta e Alcolumbre foram convidados na semana passada, em encontro no Palácio da Alvorada. Ambos ainda avaliam se cumprirão o roteiro no Exterior ao lado de Lula, em mais um gesto do petista para se aproximar dos presidentes das duas Casas.
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A expectativa entre aliados de Lula é que o convite do presidente, caso seja aceito, possa acelerar as conversas sobre composição da base aliada e a negociação de espaços no governo.
Lula irá à Turquia nos dias 11 e 12 de novembro, quando participará da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália.
Na sequência, o presidente irá para Manila, nas Filipinas, onde estará entre os dias 14 e 15 para participar da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).
O convite de Lula ocorre num contexto de articulação para as presidências da Câmara e do Senado, marcada para 1º de fevereiro de 2027.
Motta e Alcolumbre trabalham para renovar seus mandatos à frente das Casas. Lula já manifestou apoio à recondução de ambos. O PT também confirmou que apoiará os dois parlamentares nas disputas.