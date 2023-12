Lula convida políticos e empresários para ato no 8/1: "Lembrar que houve tentativa de golpe"

A- A+

O presidente Lula anunciou, nesta terça-feira (12), que o Planalto está organizando para o próximo dia 8 de janeiro um ato para lembrar um ano dos ataques às sedes dos três Poderes.

— Estou convidando todos os governadores, porque no dia 8 de janeiro nós vamos fazer um ato aqui em Brasília, para lembrar o povo que houve uma tentativa de golpe, que foi debelado pela democracia deste país. Eu pretendo que todos os governadores estejam aqui, deputados, senadores e empresários (participarem) — disse o presidente.

Mais cedo, Lula participou de uma reunião sobre o desabamento da mina da Braskem em Maceió. O pedido pela trégua política, segundo o ministro Rui Costa (Casa Civil), partiu do próprio presidente e foi aceito de maneira "unânime". A crise em Alagoas colocou o Palácio do Planalto em meio a uma disputa política envolvendo aliados importantes.

— Saímos da reunião com um pacto onde todos se comprometeram a deixar eventuais disputas políticas de lado para colocar em primeiro lugar o interesse da população, a situação da população. Todos saíram com esse pacto de deixar eventuais rusgas políticas de lado e priorizar o interesse da população. Foi unânime a posição de todas as representações políticas de aceitar essa sugestão do presidente — afirmou o ministro Rui Costa.

