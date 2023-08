Lula convida presidente de Angola ao Brasil e faz críticas indiretas a Bolsonaro em discurso

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu nesta sexta-feira (25) o presidente de Angola, João Lourenço, para visitar o Brasil e proprôs uma reunião com empresários e com todos os ministros dos dois países. Lula ainda aproveitou seu discurso para fazer críticas indiretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

— Acho que uma viagem sua ao Brasil, temos que marcar uma reunião com todos os ministros, reunião com empresários e mostrar claramente o que o empresário brasileiro pode ganham investindo na Angola e o que a Angola pode ganhar com os empresários brasileiros

Sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula criticou a políca externa da gestão anterior envolvendo a Angola, e afirmou que "nos últimos tempos", quando o Brasil foi "tomado pelo ódio", e governado por um "presidente que não gostava de ninguém" a relação entre os dois países foi enfraquecida.

— Eu vim a Angola primeiro pagar uma dívida com o presidente João Lourenço que foi ao Brasil na minha posse e que foi muito solidário á tentativa de golpe frustrada. Segundo porque o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. E de lá para cá todos os governantes deram atenção á Angola e o Brasil teve uma forte política com a Angola, apenas nos últimos tempos quando o país foi tomado pelo ódio, pela fake news, e pela mentira, um presidente que não gostava de ninguém, Angola foi esquecida.

Lula ainda afirmou que cobrará dos países ricos e do FMI que transformem a dívida dos países africanos em investimentos em obras de infraestrutura.

— Os meus amigos do FMI que se preparem, porque vai fazer parte do meu discurso cobrar do FMI e dos países ricos transformar a dívida dos países africanos em investimentos em obra de infraestrutura para o continente africano faça parte do sul global.

Mais cedo, os dois países assinaram sete acordos de cooperação. Acordo para o trabalho de dependentes dos membros do serviço exterior:

Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Angola para Cooperação no domínio do Turismo Sustentável:

Projeto de Cooperação – Diagnóstico e tratamento da hanseníase (ABC-MIREX)

Memorando de Entendimento entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da República Federativa do Brasil e o Ministério da Agricultura e Florestas da República de Angola sobre a Cooperação Agrícola:

Projeto de Cooperação – Escola de Todos – Fase III (ABC-MIREX):

Memorando de Entendimento entre o SEBRAE e o Instituto Nacional de Apoio às Micro e Pequenas e Médias Empresas (INAPEM) para estimular e implementar ações conjuntas de apoio ao empreendedorismo e em prol do desenvolvimento inclusivo e sustentável dos pequenos negócios no Brasil e em Angola, além de realização de eventos e atividades conjuntas.

Memorando de Entendimento entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (Aipex).





