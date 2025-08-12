Ter, 12 de Agosto

Lula convida presidentes da Câmara e do Senado para anúncio de medidas contra tarifaço de Trump

Cerimônia será nesta quarta no Palácio do Planalto

Davi Alcolumbre e Hugo MottaDavi Alcolumbre e Hugo Motta - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado/Arquivo

O presidente Lula convidou os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) para a cerimônia de assinatura da medida provisória (MP) com ações para ajudar setores prejudicados pelo tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos.

O evento está programado para o fim da manhã desta quarta-feira, no Palácio do Planalto.

A expectativa é que integrantes do setor produtivo também compareçam à cerimônia. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), ligou diretamente para vários empresários para fazer o convite.

Umas das novidades da MP é a reformulação do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), que além de garantia passará a conceder crédito às empresas exportadoras.

O governo vai usar R$ 30 bilhões desse fundo para socorrer as empresas, conforme confirmou Lula.

Em vigor desde 6 de agosto, o tarifaço decretado pelo presidente americano implementa uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o total da tarifa para 50%.

Entre os setores afetados estão carne, café, frutas, pescados, calçados, têxteis, por exemplo.

