Lula convida presidentes da Câmara e do Senado para anúncio de medidas contra tarifaço de Trump
Cerimônia será nesta quarta no Palácio do Planalto
O presidente Lula convidou os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) para a cerimônia de assinatura da medida provisória (MP) com ações para ajudar setores prejudicados pelo tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos.
Leia também
• INSS: Senado aprova bônus para servidor acelerar análise de benefícios
• PL de Bolsonaro anuncia obstrução na Câmara após Motta adiar discussão do fim do foro privilegiado
O evento está programado para o fim da manhã desta quarta-feira, no Palácio do Planalto.
A expectativa é que integrantes do setor produtivo também compareçam à cerimônia. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), ligou diretamente para vários empresários para fazer o convite.
Umas das novidades da MP é a reformulação do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), que além de garantia passará a conceder crédito às empresas exportadoras.
O governo vai usar R$ 30 bilhões desse fundo para socorrer as empresas, conforme confirmou Lula.
Em vigor desde 6 de agosto, o tarifaço decretado pelo presidente americano implementa uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o total da tarifa para 50%.
Entre os setores afetados estão carne, café, frutas, pescados, calçados, têxteis, por exemplo.