Lula convoca reunião com ministro da Defesa para falar sobre crise entre Venezuela e Guiana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta sexta-feira (8) com o ministro da Defesa, José Múcio, ocasião em que ambos devem conversar sobre o cenário geopolítico e as tensões na fronteira entre Venezuela e Guiana. O encontro está marcado para as 16h, no Palácio do Planalto, e ocorrerá um dia após o petista emplacar uma declaração do Mercosul que pede uma solução pacífica para a crise.

Segundo auxiliares do governo, além da crise geopolítica, Lula deve tratar de outros assuntos relacionados à pasta da Defesa.

Na terça-feira, em meio à escalada da crise e após o anúncio de medidas pelo regime de Nicolás Maduro, o Exército brasileiro enviou 20 blindados a Pacaraima, em Roraima, região da fronteira com a Venezuela, e também próxima da divisa com a Guiana.

Maduro tem repetido há dias que seu governo irá recuperar o Essequibo, uma região em disputa que representa mais de 70% do território vizinho. Para invadi-lo por terra, no entanto, Caracas teria que necessariamente passar pelo território brasileiro, o que embora seja possível, não parece provável no contexto atual, disseram especialistas ao Globo.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou na quinta-feira que apoia uma "solução pacífica" entre os dois países sobre a disputa da região de Essequibo. No mesmo dia, porém, os americanos participaram de um exercício militar com as forças de Georgetown, o que foi considerado, no meio diplomático, um aviso ao regime de Nicolás Maduro.

