Política Lula convoca reunião com ministros diante de risco de nova derrota no Congresso encarecer luz Presidente debateu com ministros da Casa Civil, da Fazenda e de Minas e Energia caminhos para reagir à ameaça de derrubada de novos vetos com impacto na tarifa de energia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência com alguns de seus principais ministros na manhã desta terça-feira diante de sinais de que o Congresso pode impor novas derrotas ao governo e encarecer a conta de luz.

No foco, os vetos presidenciais ao marco das eólicas em alto-mar. Lula barrou benefícios a outros segmentos do setor elétrico que foram inseridos no projeto, como a contratação de térmicas a gás e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).

Uma parte desses vetos já foi derrubada na sessão do Congresso na semana passada, impondo um custo adicional de R$ 35 bilhões ao ano nas tarifas de energia, valor que terá de ser rateado entre todos os consumidores.

Há, porém, outro vetos pendentes que podem elevar essa conta para R$ 65 bilhões, segundo técnicos do governo.

A derrota levou o Palácio do Planalto a indicar que editará uma nova medida provisória para reduzir esse impacto. Auxiliares de Lula, porém, receberam sinais do Congresso de que o governo terá dificuldade para avançar com o tema.

Além disso, a articulação política foi avisada de que há intenção de pautar a apreciação dos vetos restantes em breve, com risco de novo revés para Lula.

Diante disso, o presidente chamou parte de seu núcleo duro para debater os possíveis caminhos de reação. Os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) participaram da reunião, que não estava inicialmente prevista na agenda de Lula.

Um dos planos é acelerar a edição da medida provisória, ainda que a aceitação das Casas quanto ao novo texto seja incerta. Como mostrou o GLOBO, o documento elaborado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) que servirá como base para a proposta prevê a manutenção de alguns dos benefícios, mas reduz o impacto para R$ 11 bilhões.

Segundo auxiliares de Lula, não está descartada, no entanto, a ideia de levar o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF), tentando uma liminar para brecar o movimento dos parlamentares de derrubar mais vetos com efeito nas contas de luz.

