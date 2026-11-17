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governo Lula convoca reunião com Rui Costa e Rafael Fonteles para debater formação do governo Encontro com os auxiliares, que integraram a coordenação da campanha no segundo turno, ocorrerá depois de o presidente retornar de um roteiro internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião com o ex-ministro da Casa Civil e senador eleito pela Bahia, Rui Costa, e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, para debater a formação do governo no quarto mandato.

Costa e Fonteles desembarcaram em Brasília nesta terça-feira. A expectativa é que o encontro ocorra ainda nesta tarde, mas ainda não há definição diante de outros compromissos da agenda de Lula.

O presidente está reunido desde o fim da manhã com o vice Geraldo Alckmin e ministros como Bruno Moretti (Planejamento) para debater o pacote de ajuste fiscal, cuja votação será retomada pelo Senado.

O encontro com os auxiliares, que integraram a coordenação da campanha no segundo turno, ocorrerá depois de o presidente retornar de um roteiro internacional.

Desde que foi reeleito, Lula não tem dado pistas sobre nomes que integrarão o primeiro escalão, mas deixou para retomar as conversas sobre o assunto após as agendas externas na Turquia, Filipinas e Espanha. A maior expectativa está nas definições dos futuros ministros da Fazenda e da Casa Civil.

O novo ministério da Segurança Pública também tem sido cobiçado por ser considerado a principal novidade da quarta gestão do petista.

Antes de viajar, Lula havia solicitado levantamentos sobre áreas do governo a alguns auxiliares, incluindo Costa e Fonteles.

O presidente ainda avalia os espaços que serão ocupados pelos aliados, enquanto o presidente do PT, Edinho Silva, tem conversado sobre aliança com partidos do Centrão. Fonteles, Costa e o senador Camilo Santana, que também está em Brasília, foram três dos nomes mais próximos de Lula durante o segundo turno e atuaram como coordenadores da estratégia vencedora na eleição.

Senador pelo Ceará e ex-ministro da Educação, Camilo vem sendo citado como favorito para assumir a Casa Civil, enquanto Costa é considerado nome forte para ministérios na área de infraestrutura ou de segurança pública.

Nome que despontou como favorito para a Fazenda logo após o segundo turno, Fonteles, submergiu nos últimos dias depois que aliados identificaram um excesso de exposição do seu nome, o que poderia incomodar Lula.

O governador do Piauí também não foi chamado para a reunião de economistas convocada pelo presidente no Alvorada.

Dentro do PT, a possibilidade de Fonteles assumir a Fazenda passou a ser questionada diante do potencial impacto político de sua saída do governo estadual, para o qual foi reeleito com 70% dos votos.

Considerado um reduto petista, o estado não elegeu nenhum deputado federal do PL e tampouco reelegeu Ciro Nogueira, presidente do PP, para o Senado.

A avaliação de aliados é que a saída antecipada do governador poderia abrir um vácuo político no estado, criando espaço para a articulação da direita.

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