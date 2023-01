Lula convoca reunião para fazer freio de arrumação após divergências públicas entre ministros

A- A+

Com menos de uma semana de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um freio de arrumação em seus ministros na próxima sexta-feira (6). Após ruídos na comunicação de seus subordinados, que têm dado declarações públicas sobre iniciativas que não foram definidas pelo presidente, Lula pretende utilizar a reunião ministerial para orientar o primeiro escalão para que não dê declarações em nome do governo sem que elas sejam legitimadas pelo presidente.

O ruído mais recente ocorreu ontem quando o ministro da Casa Civil, Rui Costa, desautorizou o ministro da Previdência, Carlos Lupi, ao afirmar que o governo não estuda nenhuma proposta para rever a Reforma feita na área. Lupi defendeu em sua posse uma revisão nas regras da Reforma da Previdência.

Ao Globo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa afirmou que na sexta-feira Lula dará orientações sobre sobre os ruídos entre os integrantes do governo.

Não tem nenhuma reforma da previdência sendo desenhada. O presidente vai fazer uma reunião ministerial na sexta e vai ressaltar essas questões. Os ministros podem, evidente, ter opiniões pessoais, individuais, podem refletir sobre vários temas. Mas uma opinião, um projeto, uma medida só passa a ser do governo quando legitimada pelo presidente da República. Antes disso, se trata de uma opinião, uma ideia, um projeto do ministério ou do ministro afirmou Rui Costa.





O ministro minimizou o episódio que, segundo ele, não tem potencial para gerar nenhuma crise. Segundo Costa, é natural que no início do governo haja esse tipo de desencontro.

Só passa a ser uma opinião do governo na medida em que o presidente aprove. Ele vai reiterar que todos podem e devem ter opiniões pessoais, mas no momento de emitir suas opiniões deixe claro qual a opinião do governo e qual a opinião do presidente disse. (Não há) Crise nenhuma. É um momento normal. Ministros tomando posse, todo mundo cheio de energia, cheio de amor para dar, o entusiasmo toma conta.

Episódios de descompasso entre os membros do governo têm ocorrido com frequência. Uma dissonância ocorreu entre o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues.

O senador disse ao Globo que o União Brasil deveria entregar ao menos 60% dos votos de seus parlamentares nas duas casas para pagar a fatura por ter obtido três ministérios. Pouco depois, o deputado José Guimarães rebateu o colega e afirmou que é preciso ter humildade e "articular muito e falar menos".

