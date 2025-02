Lula corre atrás da popularidade, mas está longe. Entenda

A- A+

Após avaliação negativa bater recorde e atingir 44%, o governo do presidente Lula (PT) ligou todos os alertas e resolveu reagir. Atacado pela oposição diariamente, o chefe do Executivo decidiu realizar um pronunciamento, em cadeia nacional de rádio e TV, somente para falar de pautas positivas.

Na noite da última segunda-feira, Lula fez anúncios sobre os programas Pé-de-Meia e Farmácia Popular. A intenção da equipe de Comunicação do Governo é clara: melhorar a popularidade de Lula e divulgar programas que, talvez, ainda não fossem de conhecimento de parte da população.

O Governo só não contava que o instituto CNT/MDA divulgasse uma pesquisa, logo após o pronunciamento, informando os novos números da avaliação do presidente Lula. O levantamento caiu como um balde de água fria na cúpula do Planalto. 44% dos brasileiros avaliam a gestão de forma negativa, 28,7% dizem ser positiva e 26,3% afirmaram ser regular. A avaliação positiva atingiu a mínima deste mandato. Na rodada anterior, era de 35%.

No Nordeste, terra natal do presidente e seu reduto político mais forte, o tombo foi ainda maior. as avaliações negativas dobraram em um período próximo a um ano.

Em janeiro de 2024, 14% dos nordestinos classificavam o governo como ruim ou péssimo, enquanto 61% o avaliavam como bom ou ótimo, segundo o último levantamento do CNT/MDA. Passado pouco mais de um ano, em fevereiro de 2025, 40% dizem que a gestão é boa ou ótima - uma queda de quase 20 pontos porcentuais – e 30% afirmam que a gestão é ruim ou péssima.

Ainda na tentativa de mudar o quadro pavoroso, Lula segue com a estratégia de visitar diferentes regiões do Brasil para se aproximar da população e reverter o cenário de desagrado. A previsão é de que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, também intensifique as visitas aos estados com o intuito de divulgar as ações do governo, para que os anúncios cheguem até a base.

A impressão é de que, mesmo com a troca no comando da Secretaria de Comunicação Social (Secom), o Governo ainda não achou a fórmula para dialogar com a população e a popularidade de Lula segue em queda livre.

