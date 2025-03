Lula corre em vídeo, incentiva prática de exercícios e reforça meta de viver 120 anos

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou em suas redes sociais um vídeo em que, enquanto corre em uma esteira, incentiva a prática de exercícios físicos.

"Falo todo dia que quero viver até os 120 anos. Por isso, aos 79 anos, estou correndo para mostrar que nada é impossível quando queremos fazer as coisas", afirmou o presidente. Antes, disse que pediu para gravar o vídeo "para tentar passar a ideia para as pessoas que gostam de ficar sentadas de que o ser humano precisa mexer o seu corpo".

Recuperado de cirurgias na cabeça durante o ano passado, Lula diz que a longevidade depende de cada um. "Cuidar do seu corpo depende só de você. Não depende de ninguém, depende da sua vontade. Por isso levante, ande, corra, faça musculação que você vai viver muito mais", afirma o presidente, que encerra o vídeo enviando um abraço.

Não é a primeira vez que Lula faz publicações de suas atividades físicas. Mas, no vídeo deste sábado, o presidente usa uma linguagem diferente dos conteúdos produzidos antes da gestão do ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira. Em formato mais dinâmico, Lula fala diretamente aos internautas enquanto se exercita.

Na semana passada, Sidônio apresentou, em reunião com representantes da comunicação de todas as pastas do Executivo, um novo plano de comunicação. Membros do governo querem uma "comunicação mais próxima", conforme os termos usados recentemente pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

