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Ajuste fiscal Lula critica ala da esquerda que se opôs ao ajuste fiscal e diz que Faria Lima não vai governar Em live com o deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula disse que agentes do sistema financeiro querem o ajuste fiscal para ganhar mais dinheiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou alas da esquerda que se opuseram ao pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo e afirmou que a Faria Lima não irá ensiná-lo a governar o país.

Em live com o deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula disse que agentes do sistema financeiro querem o ajuste fiscal para ganhar mais dinheiro e não irá governar de acordo com o interesse desse grupo.

— O que não posso aceitar é que esse banco de yuppies da Faria Lima fique querendo toda hora questionar a seriedade do governo como se ele tivessem preocupados com ajuste fiscal porque estão preocupados os pobres, não. Eles estão preocupados em ganhar mais dinheiro, quem está preocupado com povo pobre sou eu. É o meu governo e você que votou em mim. Nós vamos dirigir o país do jeito que a gente quer dirigir, não é o sistema financeiro que vai me ensinar a dirigir o país. Quem vai me ensinar a dirigir o país é o povo.

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