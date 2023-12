A- A+

DECLARAÇÃO Lula critica alto número de advogados formados no Brasil Presidente defendeu o investimento em cursos ''primordiais para desenvolvimento''

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quarta-feira (6) o alto número de advogados formados no país e defendeu mais investimento em cursos “primordiais para o desenvolvimento” com o objetivo de tornar o Brasil mais competitivo.

A declaração ocorreu durante cerimônia no Rio que marcou o credenciamento do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), que passará a oferecer no ano que vem curso de bacharelado em Matemática.

Lula ressaltou que o Brasil “é um dos países que mais forma advogados no mundo” e supera até mesmo China e Índia, que somam 2,6 bilhões de habitantes, no número de profissionais da área.

— Nada contra formar advogados. Agora, é preciso que a gente forme mais em Matemática, em Engenharia e em Física. É preciso que a gente pegue aqueles cursos que são hoje primordiais para o desenvolvimento de uma nação, aquilo que o mundo hoje necessita, para que a gente possa ser mais competitivo — defendeu o presidente.

Dados da International Bar Association (IBA), compilados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), apontam que o Brasil é o país com a maior proporção de advogados por habitante. São 1,3 milhão de advogados que exercem a profissão regularmente. Há um advogado para 164 brasileiros residentes no país.

A OAB tem apontado para um crescimento desenfreado dos cursos superiores na área jurídica e para a baixa qualidade das graduações ofertadas. Para exercer a profissão no país, o bacharel que precisa também ser aprovado no Exame da instituição. Em janeiro, um levantamento do jornal “Folha de S. Paulo” mostrou que nove em cada dez instituições que oferecem o curso de direito aprovam menos de 30% dos seus alunos na avaliação.

