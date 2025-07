Lula critica Bolsonaro por pedir anistia antes de ser condenado: "Frouxo não deveria fazer bobagem"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta terça-feira (1º), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem promovido manifestações pedindo anistia aos investigados e condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A declaração foi feita durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Empresarial 2025/2026, no Palácio do Planalto.

"Jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem, quem não tem coragem não precisa fazer bobagem", disse o presidente.

Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de participar de uma trama para impedir a posse de Lula.

O evento marcou o lançamento do novo Plano Safra, que destina R$ 516,2 bilhões ao setor agropecuário. Segundo o governo, o valor representa aumento de R$ 8 bilhões (1,5%) em relação ao ciclo anterior. No entanto, corrigido pela inflação, o montante é cerca de 4% menor que o do ano passado, segundo estimativa com base na calculadora do Banco Central.

Entre as novidades, está a obrigatoriedade do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para concessão de crédito de custeio. Antes, a exigência valia apenas para pequenos produtores com Proagro.

Lula participou da cerimônia ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros como Carlos Fávaro (Agricultura), Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Veja também