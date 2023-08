Lula critica Conselho de Segurança na ONU por não ter evitado a Guerra da Ucrânia

A- A+

Em conversa com correspondentes internacionais na manhã desta quarta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a atuação de países desenvolvidos na guerra da Ucrânia. Desta vez, Lula citou especificamente o Conselho de Segurança da Onu, que não teria atuado como um fórum de "governança global", capaz de evitar o início do conflito.

- Essa guerra se tivesse sido discutida no Conselho de Segurança da ONU, tivesse sido levada a sério e, se o Conselho de Segurança da ONU se comportasse como uma governança global, que respeitasse o coletivo dos países mundiais, possivelmente chegássemos à conclusão de que não tem que ter guerra, a Rússia não tem que invadir a Ucrânia - disse o presidente.

Lula também disse que o Brasil tem se esforçado para buscar a paz no conflito, mas ele não entende que russos e ucranianos estejam dispostos a negociar o fim da guerra.

- O Brasil está naquele hall de países que está tentando procurar um caminho para que se possa utilizar a palavra paz. Por enquanto, a gente não tem ouvido nem de Zelensky nem de Putin a ideia de que vamos parar e vamos negociar. Por enquanto os dois estão naquela fase de “eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar”, sabe, enquanto isso as pessoas estão morrendo.

