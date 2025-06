Lula critica dinheiro gasto com guerras: ''Mundo precisa de recursos para combater miséria''

Em fala a jornalistas ao desembarcar no Canadá nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse estar preocupado com o confronto entre Irã e Israel e criticou o financiamento de países a guerras.

— Qualquer conflito me preocupa. Sou um homem que nasci para a paz. Num momento em que o mundo precisa de recursos para transição energética, para combater miséria no mundo, e você vê dinheiro sendo gasto com conflito, obviamente que me incomoda profundamente — declarou Lula.