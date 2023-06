Lula critica futebol brasileiro: "Não está bem"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (13) que o futebol brasileiro "não está bem" e que o país virou um "exportador" de jogadores jovens.

"Eu acho que o futebol brasileiro não está bem. A gente já não é mais o melhor futebol do mundo", disse Lula em uma live no YouTube.

O presidente disse que é "triste" a Seleção Brasileira continuar sem um treinador desde a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022.

"O que é mais grave é que a gente não consegue formar hoje uma grande seleção porque a gente não tem os jogadores da qualidade que a gente teve em 70", acrescentou Lula.

Liderada por Pelé, Jairzinho e Rivellino, a Seleção tricampeã mundial na Copa de 1970 é considerada por muitos a melhor da história.

"Todos homens formados, todo mundo calejado. A gente não tinha só meninos, a gente tinha homens jogando na Seleção, a começar pelo Pelé com 30 anos de idade", lembrou o presidente.

Depois de lamentar os tropeços do Corinthians, seu time do coração que está "caindo aos pedaços", Lula fez um diagnóstico da situação do futebol brasileiro.

"Hoje, a gente virou um país exportador de jovens jogadores que ficam experientes no exterior. A gente vende com 17 anos e compra com 34. Essa é a lógica do futebol brasileiro", afirmou.

"Então eu lamento que a nossa seleção ainda não esteja preparada para disputar grandes eventos", continuou.

Os comentários pessimistas também recaíram sobre a seleção sub-20, que foi eliminada por Israel nas quartas de final do Mundial da categoria.

"Esses dias eu vi a seleção sub-20 brasileira, com jogadores experientes, perdeu pra Israel. Não tem explicação", concluiu.

