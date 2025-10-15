A- A+

Críticas Lula critica governadores do Rio presos, diz que estado vota mal e chama Witzel de "juiz picareta" Ao lado do aliado Eduardo Paes, presidente não fez menções a parceiros do passado, como Sérgio Cabral, e disse que ex-juiz não fez "porra nenhuma" no governo

Ao lado do prefeito do Rio e provável candidato a governador no ano que vem, Eduardo Paes (PSD), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evocou o histórico político do estado para dizer que “muitas vezes” os fluminenses “não acertam na escolha política”.

Sem mencionar antigos aliados, como o ex-governador Sérgio Cabral, o petista criticou o histórico de governadores presos no estado e fez aceno a Paes ao mencionar Wilson Witzel, que derrotou o prefeito na eleição de 2018.

— Nesse estado, quantos governadores foram presos? Esse estado era para ser um estado rico, mas não é porque as pessoas muitas vezes não acertam na escolha política. E aí, sabe qual é a desgraça de quem não gosta de política? É que é governado por quem gosta — disse. — Eu não consigo entender como é que esse estado, altamente politizado, elege um cara para governador que era um juiz picareta. Ficou aí, não fez porra nenhuma, se meteu em corrupção.

Assim como o próprio Lula, Cabral e outro ex-aliado do presidente, Luiz Fernando Pezão (MDB), foram presos pela Lava-Jato.

Lula tende a apoiar Paes para o governo no ano que vem. O bolsonarismo, enquanto isso, ainda tem pouca clareza do que fazer na eleição estadual.

Em outro momento, depois das críticas à política do estado, o petista elogiou o Rio pelas manifestações contra a PEC da Blindagem e a anistia.

Carteira Nacional Docente

O presidente participou de evento no Rio em comemoração do Dia do Professor. Ele e o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciaram a abertura dos pedidos para a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), que começa amanhã.

O documento facilitará o acesso a vantagens já garantidas à categoria, como descontos em eventos culturais (cinemas, teatros e shows), e a benefícios que estão sendo costurados pelo programa Mais Professores para o Brasil, como cartões de crédito com condições diferenciadas e descontos em hotéis.

O lançamento da CNDB foi realizado no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado. Segundo Camilo Santana, o documento também dará descontos em empresas como Ifood, Decolar, Samsung, Amazon e redes de farmácias.

Os professores precisarão pedir a CNDB na página Mais Professores, com acesso via conta gov.br. Para isso, é preciso que o profissional tenha Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular junto à Receita Federal e esteja em exercício da atividade docente em uma instituição de ensino. O documento será válido por dez anos.

