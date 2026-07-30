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Mercado Lula critica mercado e diz que é preciso 'gastar dinheiro para melhorar as coisas' Ministro da Fazenda tem buscado sinalizar aperto nas regras do arcabouço fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira as exigências feitas pelo mercado financeiro e afirmou que é preciso “gastar dinheiro para melhorar as coisas” no país.

A declaração, feita durante participação no podcast Inteligência Ltda, foi dada em um momento em que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tem buscado sinalizar, em conversas de bastidores com o mercado financeiro, que o governo avalia reduzir o ritmo de crescimento do teto de gastos do arcabouço fiscal em um eventual novo mandato do petista.

Indagado sobre os motivos que levaram a economia brasileira a entrar em crise no país nos anos 2010, Lula respondeu:

— Você parou os investimentos. Você criou teto de gasto. Você foi criando empecilho, porque no país o grande problema é que tudo é feito em função da necessidade do mercado. O mercado começa o ano falando é preciso que tenha um ajuste fiscal, é preciso que não gaste mais. E você precisa gastar dinheiro para melhorar as coisas. Você não faz educação com discurso, você não faz saúde com discurso.

O GLOBO mostrou na quarta-feira que o ministro da Fazenda, em reuniões com representantes do mercado, tem dito que recebeu de Lula o pedido para ser o porta-voz econômico da campanha — movimenta que tenta neutralizar os ruídos causados pelo coordenador do programa de governo petista, José Sergio Gabrielli.

Durigan sinalizou também nessas conversas que o governo quer trabalhar com mais força na contenção das despesas obrigatórias. Isso não só para tornar mais viável um eventual teto de gastos mais baixo, mas também para abrir espaço no orçamento para investimentos públicos, uma ambição que vem sendo indicada por Lula a diferentes auxiliares.

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