Lula critica países ricos por não cumprirem promessa de recursos para florestas em pé

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aos países ricos por não cumprirem com uma promessa de repasse de recursos aos países com florestas em pé. A declaração ocorreu em entrevista à Rádio Diário FM, de Macapá, nesta quarta-feira, 12.

Esta é uma crítica constante que Lula faz - a falta de repasse de recursos dos países ricos pela manutenção das florestas. O petista disse, porém, que o "comportamento" de Trump dificulta ainda mais a negociação em torno desse financiamento.



"Queremos discutir seriamente o financiamento. Vão financiar ou não? Na COP de 2009, eu era presidente da República e lá os países ricos prometeram dar 100 bilhões de dólares para que os países com florestas em pé mantivessem as florestas. Não deram. Depois prometeram 300 bilhões (de dólares), não deram. Agora, a necessidade fez chegar a 1,3 trilhão (de dólares). Vai ficar cada vez mais difícil. E pelo comportamento do presidente dos EUA, vai ficar cada vez mais difícil os países ricos se comprometerem a ajudar na salvação do planeta", declarou o presidente.



