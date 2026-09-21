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Imperador Lula critica 'tarifaço' e afirma que Trump 'age como um imperador' Em entrevista à CNN, presidente criticou o unilateralismo e defendeu relações comerciais mais equilibradas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "age como um imperador" ao adotar práticas comerciais unilaterais. As declarações ocorreram nesta segunda-feira (21), à jornalista Christiane Amanpour, âncora da CNN Internacional. A entrevista foi gravada pela manhã e exibida durante a tarde.

Na ocasião, Lula defendeu o "multilateralismo" como forma de manter a "harmonia" nas relações comerciais entre os países.

"O comportamento do presidente Trump tem um viés muito forte em favor do unilateralismo", disse o presidente brasileiro. "Isso é muito perigoso", afirmou.

Em seguida, Lula disse que essa prática favorece uma relação de "quem é mais forte" e "quem tem mais armas" entre as nações.

"O comércio tem que ser uma coisa equilibrada", defendeu Lula.

Perguntado se mantém a posição de que Trump age como um imperador, o presidente brasileiro afirmou, com um sorriso, em tom de brincadeira: "Ele age como um imperador".

Em seguida, mais sério, declarou: "Veja, o jeito de governar que eu não concordo". Lula acrescentou: "É um jeito de governar que diz 'eu sou o mais forte'".

Critica ao 'tarifaço' e foco na busca de novos parceiros

Durante a entrevista, Lula afirmou que o Brasil foca em encontrar novos parceiros comerciais e criticou o "tarifaço".

O presidente também declarou que pretende continuar negociando com os Estados Unidos, ao tratar da possibilidade de aplicar a Lei de Reciprocidade.

Ele afirmou que é muito cauteloso ao tratar do estabelecimento dessa legislação e que não pretende aplicá-la enquanto houver negociações.

Também destacou que não há intenção de confrontar ou desafiar Trump, nem de interferir em questões domésticas do seu país, mas que o governo norte-americano não pode governar outros países. "Eu gosto de respeitar e de ser respeitado", disse.

Lula chegou em Nova York, nos Estados Unidos, no domingo 20. O presidente da República fará o tradicional discurso do Brasil na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta terça-feira, 22. Não há confirmação de que ele terá um encontro bilateral com Trump.

Os Estados Unidos mantêm a vigência de um "tarifaço" de 25% sobre os produtos brasileiros. O governo norte-americano aplicou a medida em 22 de julho, como forma de "punição" por práticas comerciais consideradas desleais, após uma investigação que envolveu temas como o Pix, etanol e desmatamento na Amazônia.

Em 24 de julho, Trump estabeleceu uma sobretaxa de 12,5% como "resposta" a uma investigação do Escritório do Representante do Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) sobre a importação de produtos fabricados com trabalho forçado.

O governo brasileiro disse à Organização Mundial do Comércio (OMC) que as medidas aplicadas pelos Estados Unidos são incompatíveis com as regras do comércio internacional. O Brasil também questiona a consistência das investigações que dão suporte às tarifas.

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