Lula culpa Bolsonaro por disseminação de bets no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva culpou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela disseminação de uso de bets no país. Em visita a Rio Grande (RS), Lula comparou jogo do bicho e cassino aos uso descontrolado de sites de apostas esportivas no Brasil.

— Eu sou católico e também os evangélicos, a gente, durante muito tempo, foi contra jogos de azar, lembro que jogo do bicho até hoje é um crime, mas todo mundo joga no bicho — disse.

— A gente sempre foi contra o cassino, sob o argumento de que cassino é jogo de azar. O que aconteceu no governo passado? Eles levaram cassino pra dentro da nossa casa, para os filhos da gente utilizar nos nossos telefones e fazer jogatina o dia inteiro, que a gente não vê outra coisa na televisão a não ser jogatina com essas bets — afirmou.

O presidente também defendeu que a regulação das bets em discurso durante cerimônia de entrega de 1.276 unidades habitacionais em Rio Grande. As unidades são da Faixa 1 do programa, destinadas às famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850.

Os jogos on-line foram legalizados no país em 2018, mas as empresas atuaram de forma indiscriminada até 2023, quando foi aprovada a regulamentação, que definiu critérios para firmas, fiscalização, tributos e ações de controle.

Ao longo de 2024, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), braço do Ministério da Fazenda, formatou o regramento do mercado, que entrou em operação “formal” em janeiro.

— É gente gastando dinheiro que não tem no celular. A gente proibiu o povo de ir ao cassino, o cassino veio para dentro de casa. E a gente vai ter que regular essas coisas. Quando tiramos telefone celular da escola, foi salvação da escola — afirmou Lula.

O governo tributação adicional ao setor sob o argumento de pagar os custos trazidos pelos jogos, inclusive o combate à ludopatia (transtorno de saúde mental caracterizado pelo impulso incontrolável de jogar ou apostar), à semelhança do que ocorre com cigarros.

