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BRASIL Lula cumpre agenda de investimentos em Minas, estado-chave para as eleições deste ano Agenda inclui entrega de hospital universitário e anúncio de investimentos na rede de atendimento ao câncer

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará nesta sexta-feira em Minas Gerais, em uma agenda concentrada em investimentos para saúde e infraestrutura hídrica. A visita ocorre em um momento de atenção especial do Palácio do Planalto ao segundo maior colégio eleitoral do país, onde aliados ainda tentam construir um palanque competitivo para as eleições de 2026.

A primeira agenda ocorrerá em Belo Horizonte, onde o presidente visita o Hospital Luxemburgo, da Rede Mário Penna, que passará a atuar com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



Além da ampliação de leitos, a unidade receberá um novo equipamento de radioterapia para tratamento de câncer. Durante a cerimônia, o governo também deve apresentar resultados do programa Agora Tem Especialistas, uma das principais apostas da gestão para reduzir filas e ampliar o acesso a consultas e procedimentos especializados.





À tarde, Lula segue para Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, onde inaugura o Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ). A unidade será voltada ao atendimento de média e alta complexidade e funcionará integralmente pelo SUS. Quando estiver plenamente operacional, contará com 198 leitos e atenderá moradores de Divinópolis e de outros 54 municípios da região.

Minas é considerado peça-chave para a disputa presidencial de 2026 e, apesar da presença frequente de Lula em território mineiro, o PT ainda não definiu qual nome apoiará para o governo estadual após a desistência do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) da corrida eleitoral.

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