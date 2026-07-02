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Presidência Lula cumpre agenda no Ceará, onde o PT busca fortalecer chapa que enfrentará Ciro Gomes Em uma das frentes, o campo governista pressiona o senador Cid Gomes a disputar a reeleição para antagonizar com o irmão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quinta-feira de agenda no Ceará, em meio à indefinição sobre a composição da chapa do governador Elmano de Freitas (PT). Lula comparecerá à cerimônia de entregas e anúncios referentes à Ferrovia Transnordestina.

Atrás de Ciro Gomes nas pesquisas, o campo petista tenta fortalecer a chapa de Elmano. A previsão do diretório estadual é a de que a definição do vice e dos candidatos ao Senado seja finalizada até o próximo dia 15.

Em uma das frentes, o campo governista pressiona o senador Cid Gomes (PSB) a disputar a reeleição para antagonizar com o irmão, com quem rompeu após desentendimento em 2022.

Elmano busca a sexta vitória consecutiva da esquerda, mas aparece estacionado na faixa dos 30% nas pesquisas de intenção de voto. Já Ciro se filiou ao PSDB em outubro e busca consolidar uma chapa, cuja composição ainda não foi anunciada, que una a oposição ao petismo no estado.

Padrinhos políticos

Enquanto opositores o acusam de não ter uma marca própria à frente do Executivo, Elmano aposta na presença de padrinhos políticos na campanha: o presidente Lula e o ex-governador Camilo Santana (PT), que deixou o Palácio da Abolição em 2022. Camilo, inclusive, aparece à frente de Ciro nas pesquisas, mas o PT nega a possibilidade de ele substituir Elmano nas urnas.

Com a presença de Cid na chapa, o PT deseja utilizar esse antagonismo familiar para fortalecer Elmano. Mas o senador resiste, mesmo com a pressão pública da irmã, a deputada estadual Lia Gomes (PSB). Ele afirma ter um compromisso firmado com o deputado Junior Mano para que ele seja o candidato do PSB ao Senado. A defesa da candidatura do aliado também é justificada por Cid pelo apoio angariado por Junior Mano entre prefeitos — mais de 40 já se comprometeram a atuar na campanha. A segunda vaga da chapa de Elmano ao Senado deve ser distribuída para outro partido da base do governo.

Ciro e Cid Gomes estão afastados há cerca de três anos, após discordarem sobre quem deveria ser o candidato do PDT, partido que integravam, no pleito estadual de 2022. O senador defendia a continuidade da então governadora Izolda Cela, que assumiu o cargo após a saída de Camilo para disputar as eleições. Já Ciro bancou a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

O objetivo de Ciro era ter um palanque no estado em sua campanha ao Planalto, quando disputou com Lula. O PT, que defendia a candidatura de Izolda, rompeu com o PDT e lançou Elmano. O petista teve 54,02% dos votos, e o aliado de Ciro, 14,14%.

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