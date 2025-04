A- A+

presidente do brasil Lula cumpre agendas no Rio com foco em entrega de obras e na educação Presidente vai participar da inauguração de um novo campus da Universidade Federal Fluminense (UFF)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega hoje ao Rio de Janeiro para uma série de agendas, que devem durar até amanhã. No estado, o petista vai participar da inauguração de um novo campus da Universidade Federal Fluminense (UFF) e visitar um trecho em reforma da Rodovia Presidente Dutra, que cruza grande parte do território fluminense.

As duas agendas, uma voltada para a educação e a outra relacionada à entrega de obras, têm perfil considerado prioritário pelo Planalto para tentar recuperar a popularidade de Lula, que apareceu em queda nas amostragens de diferentes institutos de pesquisa nos últimos meses.

O primeiro compromisso do presidente no Rio será a inauguração do novo campus da UFF em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A cerimônia está marcada para as 16h de hoje e contará com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, além de outras autoridades.



Segundo o governo federal, os recursos da União investidos nas novas instalações chegam a R$ 74,4 milhões. A expectativa é que Lula aproveite o evento para fazer outros anúncios relativos àeducação, inclusive com investimentos no estado.

Uma das iniciativas a ser divulgada é a publicação de um edital de chamada pública para a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que promete apoiar programas do tipo em todo o país. O presidente também deve promover o pagamento de R$ 200 mensais para alunos que desejam ingressar no ensino superior pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares. A medida se soma ao programa Pé-de-meia, que também oferece bolsas a estudantes e é vista como uma das principais bandeiras da atual gestão.

Expansão da Via Dutra

Amanhã pela manhã, Lula visitará o canteiro de obras do novo traçado da Serra das Araras na Via Dutra. O trecho fica próximo a Paracambi, na Baixada Fluminense, região na qual o petista enfrenta dificuldades desde as eleições de 2022.

A um custo de R$ 1,5 bilhão, a intervenção teve investimentos captados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES). A visita de Lula marca o período de um ano desde o início da reforma, que, de acordo com os responsáveis, está 25% concluída.

O governo tem ouvido cobranças de parlamentares aliados e até de ministros sobre o ritmo de entrega de obras, sobretudo nas vinculadas ao Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), marca resgatada de outras gestões petistas. A um ano e meio da próxima disputa presidencial, o tema é uma das prioridades para alavancar Lula — ou, eventualmente, um correligionário — na eleição de 2026.

Ainda amanhã, o périplo do presidente pelo Rio termina com a cerimônia de lançamento industrial da montadora japonesa Nissan. O evento acontece em Resende, no Sul Fluminense.

Veja também