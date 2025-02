A- A+

ALEMANHA Lula cumprimenta Merz e diz que Alemanha é 'parceiro crucial' do Brasil em prol do multilateralismo Conservador, Merz será o próximo chanceler alemão após eleições no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou, nesta segunda-feira, o alemão Friedrich Merz, líder da União Democrata Cristã (CDU), pela vitória na eleição deste domingo. Lula afirmou estar confiante que os dois países trabalharão juntos na implementação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia e na realização da conferência mundial sobre o clima, a COP30.

"A Alemanha é um país amigo e parceiro crucial do Brasil na defesa da democracia e do multilateralismo, na promoção do desenvolvimento sustentável e proteção dos direitos humanos", destacou o presidente, em nota divulgada pelo Palácio do Planalto.

Lula destacou que a eleição de Merz, que será o chanceler — cargo que, no país europeu, pode ser definido como chefe de governo — da Alemanha, ocorre em um momento de grande sensibilidade geopolítica e geoeconômica global, mas também de "grandes esperanças e oportunidades de ganhos conjuntos".

"Nossos países têm forte histórico de atuação conjunta por reformas na governança global. Estou convencido de que seguiremos trabalhando juntos para ampliar as convergências e complementaridades em prol de uma inserção internacional cada vez mais competitiva de ambos".

O pleito de ontem mostra uma guinada no comando do país, com a centro- direita e a extrema direita se consolidando como as duas maiores forças políticas. O conservador de 69 anos iniciará imediatamente negociações para a formação do novo governo, que substituirá o do social-democrata Olaf Scholz, de centro-esquerda.

O acordo entre Mercosul e União Europeia foi fechado em dezembro do ano passado, mas ainda precisa ser assinado e aprovado pelo Parlamento Europeu e os legislativos dos países do bloco sul-americano. Enfrenta forte resistência da França.

Já a COP30 acontecerá em Belém (PA), em novembro deste ano. Lula conta com o apoio da Alemanha para que os resultados obtidos na conferência sejam positivos.

Veja também