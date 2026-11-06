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Paraguai Lula cumprimenta novo presidente do Paraguai e diz que espera trabalhar de maneira cooperativa Alliana assumiu o cargo após o impeachment do ex-presidente Santiago Peña, em meio à crise política provocada pelo escândalo do Ueno Bank

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprimentou o novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana, na noite desta sexta-feira (6), em publicação nas redes sociais. Alliana assumiu o cargo após o impeachment do ex-presidente Santiago Peña, em meio à crise política provocada pelo escândalo do Ueno Bank.

"Transmito ao novo Presidente do Paraguai, Pedro Alliana (@AllianaPedro), empossado na noite de hoje, meus desejos de pleno êxito nas novas funções e de poder trabalhar com ele de maneira aberta, franca e cooperativa, em prol do fortalecimento da relação bilateral e do avanço da integração na América do Sul", diz Lula no X, antigo Twitter.

Transmito ao novo Presidente do Paraguai, Pedro Alliana (@AllianaPedro), empossado na noite de hoje, meus desejos de pleno êxito nas novas funções e de poder trabalhar com ele de maneira aberta, franca e cooperativa, em prol do fortalecimento da relação bilateral e do avanço da integração na América do Sul. Espero poder recebê-lo proximamente em Brasília, oportunidade em que poderemos examinar a nossa agenda bilateral e dar renovado impulso a nossos históricos laços de amizade. — Lula (@LulaOficial) November 6, 2026

O petista ainda afirmou que espera receber Allena em Brasília para examinarem juntos as suas agendas bilaterais e dar impulso aos laços históricos de amizade entre os países.

O presidente paraguaio agradeceu ao cumprimento de Lula e informou que espera iniciar uma relação frutífera em homenagem à população de ambos os países da América do Sul.

@LulaOficial Estimado Presidente, muy grato con su saludo. Nuestras naciones siempre estarán hermanadas por lazos de fraternidad. Iniciamos una fructífera relación en homenaje a nuestros pueblos! — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 7, 2026

"Estimado Presidente, muito grato pelo seu cumprimento. Nossas nações sempre estarão unidas por laços de fraternidade. Iniciamos uma relação frutífera em homenagem aos nossos povos!", comemora Alliena.



Peña é preso e vice assume presidência

O ex-presidente do Paraguai foi detido em casa após ser destituído pelo Senado nesta sexta-feira.

A votação terminou com 44 senadores favoráveis à sua saída.

A medida ocorre em meio às investigações sobre a crise financeira do Ueno Bank, que levou o Ministério Público a pedir sua prisão preventiva.

Pedro Alliana, até então vice-presidente, tomou posse como novo chefe do Executivo. A informação foi divulgada pelo jornal paraguaio ABC Color.

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