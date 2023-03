Lula dá bronca em ministros e diz que "nenhuma genialidade" é anunciada sem passar pela Casa Civil

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a reunião ministerial, realizada nesta terça-feira (14) no Palácio do Planalto, com um bronca nos titulares das pastas por apresentarem propostas sem o aval da Casa Civil. O encontro, com foco nas ações voltadas aos 100 dias de governo, teve a participação de 19 ministros.

— Todo e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil. Para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República e que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente então anuncie publicamente como se fosse uma coisa do governo — disse Lula.

A fala aconteceu na primeira parte da reunião, que teve transmissão pela TV Brasil. O presidente afirmou que, em seguida, com o encontro fechado, citaria casos que "já aconteceram e não podem se repetir". O ministro da Casa Civil, Rui Costa, porém, disse que Lula acabou não citando os caos durante a reunião.

No último domingo, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, disse, em entrevista ao Correio Braziliense, que lançaria um programa de venda de passagens aéreas a R$ 200 para aposentados, servidores públicos e estudantes. Ele admitiu na entrevista que ainda dependia da concordância do governo para implantar o programa.

Depois da reunião, Costa, foi questionado se o projeto anunciado por França havia sido discutido com a sua pasta.

— Nós ainda ainda não recepcionamos o detalhamento desse programa. Haverá o momento de ter essa reunião — respondeu o ministro da Casa Civil.

Em janeiro, no início da gestão, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, falou em revisar a reforma da Previdência. Dias depois, foi desautorizado por Rui Costa, que disse não haver "nenhuma proposta sendo analisada ou pensada" nesse sentido.

Também no início do governo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou, em entrevista ao GLOBO, que acabaria com o saque aniversário do FGTS. Em seguida, o ministro disse que a proposta estava em discussão.

Lula acrescentou que a diretriz de consultar a Casa Civil antes dos anúncios é importante para manter a "unidade e a coesão" do governo.

— Nós não queremos propostas de governo, todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo.

O presidente ainda disse aos ministros:

— Não prometa o que não pode cumprir.

Lula acrescentou que o viés de acerto do governo deve ser "acima dos 80%".

— Não pode correr risco de anunciar coisa que não vai acontecer.

