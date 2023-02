A- A+

Demissão Lula dá continuidade a desbolsonarização do governo e dispensa coronel ligado ao GSI Gustavo Suarez da Silva, dispensado nesta quarta-feira (8), atuou como segurança de Bolsonaro e era conhecido por tratar mal a imprensa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dando continuidade ao processo de desbolsonarização dentro do governo, dispensou, nesta quarta-feira (8), o diretor do Departamento de Segurança Presidencial, coronel Gustavo Suarez da Silva. O cargo dele é vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) O desligamento foi publicado no Diário Oficial da União.

Suarez, que atuava como segurança pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é o mesmo que se envolveu em uma polêmica ao agredir repórteres da TV Bahia e da TV Aratu, em uma agenda pública em Itamaraju, na Bahia, em dezembro de 2021.

Em imagens divulgadas pela TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, as equipes de reportagem apontam dois microfones na direção de Bolsonaro, que estava na caçamba de uma caminhonete, e acabam esbarrando nas costas de Suarez.

O coronel então se virou bruscamente para os repórteres e segurou um braço de um deles, gritando em seguida: “Se bater de novo, eu vou enfiar a mão na tua cara”. Bolsonaro chegou a segurar o coronel pelo braço e ele continuou mirando os jornalistas.

A reação desproporcional, fez com que o próprio ex-presidente pedisse calma ao segurança. No entanto, o discurso de violência contaminou os apoiadores do então presidente que agrediram os profissionais que faziam a cobertura da agenda de Bolsonaro.

Até agora, o governo do presidente Lula já exonerou mais de 80 militares em cargos no governo federal nos primeiros 30 dias de mandato. O processo de desbolsonarização tem início nos primeiros dias de janeiro e se intensificou após os atos terroristas de 8 de janeiro e da fala pública de Lula apontando a desconfiança nas Forças Armadas e suposta conivência com os golpistas. A previsão é que os desligamentos prossigam até junho.



