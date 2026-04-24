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Presidência Lula dá entrada em hospital para fazer procedimentos na cabeça e na mão Presidente chegou às 7h10 no hospital Sírio Libanês, em São Paulo; ele tem reclamado de dor no dedão direito e fará procedimento médico para reduzir incômodo

Acompanhado pela primeira-dama Janja, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada às 7h10 desta sexta no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar procedimentos médicos. Um deles é uma cauterização para extrair uma queratose (acúmulo de pele) no couro cabeludo. Em fevereiro, Lula já havia passado pelo mesmo processo em uma clínica de dermatologia da capital paulista. A nova intervenção deve ser realizada nesta sexta-feira.

A queratose é uma alteração da pele em que há espessamento da sua camada mais superficial, com aparência áspera ou descamativa. Dependendo do tipo, a lesão pode exigir acompanhamento médico e costuma ser removida por cauterização, procedimento rápido feito em consultório.

Lula também fará uma infiltração no punho para tratamento de tendinite no dedão do polegar da mão direita. O presidente tem reclamado de dor no local. A tendinite é a inflamação de um tendão, estrutura que conecta músculo ao osso. A infiltração consiste na aplicação de medicamentos anti-inflamatórios (como corticoides) diretamente na região afetada para reduzir a inflamação e aliviar a dor. Ela é indicada para casos que não cedem com repouso ou fisioterapia.

De acordo com auxiliares, não há horário fixo para os dois procedimentos, que deverão ser rápidos. Também não há contraindicação e nem preparo médico prévio.

Pela programação, o presidente passará a sexta e o sábado descansando em sua casa, em Pinheiros, em São Paulo. A participação do presidente no encerramento do Congresso do PT, em Brasília, no domingo, ainda não está confirmada.

Na segunda-feira, o presidente cumprirá agendas no interior de São Paulo. Lula irá a Presidente Prudente (SP) para inauguração do novo centro de radioterapia do Hospital Regional da cidade e depois seguirá para Andradina (SP), para cerimônia de entregas para a Agricultura Familiar e apresentação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Produção de Leite.

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