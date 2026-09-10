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Presidência Lula dá indireta e chama Ciro Nogueira de 'vira-lata' em comício no Piauí "Quero que vocês saibam: eu não tenho outro candidato ao Senado. Os meus senadores são o Júlio César e o Marcelo Castro", afirmou o petista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou Ciro Nogueira (PP-PI), que tenta a reeleição ao Senado Federal, de "vira-lata" em uma indireta durante comício no Piauí nesta quarta-feira, 9. Lula disse que os candidatos dele à Casa Legislativa são apenas Júlio César (PSD) e Marcelo Castro (MDB)

"Quero que vocês saibam: eu não tenho outro candidato ao Senado. Os meus senadores são o Júlio César e o Marcelo Castro. Para que a gente demonstre de uma vez por todas que a gente não aceita vira-lata do nosso lado. Nós queremos gente do bem", afirmou o petista.

Antes, nesse mesmo comício, Lula chamou de "vira-latas" aqueles que carregam a bandeira dos Estados Unidos em comícios. "Nunca tive vergonha de dizer: a bandeira do meu Brasil é verde e amarela, mas a do meu PT é vermelha com uma estrela branca, e eu tenho muito orgulho dela. Aqueles que só carregam a bandeira do Brasil e vão para o comício com a bandeira americana são vira-latas. São traidores da pátria que não têm nenhum compromisso com este País", disse.

Ciro Nogueira, que também é presidente nacional do PP, decidiu que o partido ficaria neutro e não apoiaria nenhum candidato à Presidência neste ano. No passado, ele já apoiou a reeleição de Dilma Rousseff (PT), em 2014, e a reeleição de Jair Bolsonaro (PL), em 2022.

Em busca de sua própria reeleição, Ciro busca apoio de petistas em municípios piauienses. No final de junho, por exemplo, Ciro se reuniu com o prefeito de Fartura do Piauí, Orlando Costa (PT), que declarou apoio ao senador.

O Piauí é um dos principais redutos petistas no Brasil. Lula teve 76,84% dos votos válidos no segundo turno das eleições de 2022. Já o atual governador, Rafael Fonteles (PT), venceu no primeiro turno com 57,17% dos votos válidos.

Ciro é um dos investigados pela Polícia Federal no caso que apura irregularidades cometidas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Uma das principais suspeitas é de que o senador recebia pagamentos em dinheiro vivo de Vorcaro. Ele nega as acusações.

Numa das mensagens com Vorcaro, em agosto de 2025, Fabiano Zettel, considerado operador financeiro do banqueiro, disse que a transferência bancária para dar lastro aos repasses não havia caído em sua conta. Por isso, ele apresentou o detalhamento das despesas que precisaria pagar. Em uma das linhas, constava a informação: "Espécie Ciro 350k".

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