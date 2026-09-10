Lula dá indireta e chama Ciro Nogueira de 'vira-lata' em comício no Piauí
"Quero que vocês saibam: eu não tenho outro candidato ao Senado. Os meus senadores são o Júlio César e o Marcelo Castro", afirmou o petista
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou Ciro Nogueira (PP-PI), que tenta a reeleição ao Senado Federal, de "vira-lata" em uma indireta durante comício no Piauí nesta quarta-feira, 9. Lula disse que os candidatos dele à Casa Legislativa são apenas Júlio César (PSD) e Marcelo Castro (MDB)
"Quero que vocês saibam: eu não tenho outro candidato ao Senado. Os meus senadores são o Júlio César e o Marcelo Castro. Para que a gente demonstre de uma vez por todas que a gente não aceita vira-lata do nosso lado. Nós queremos gente do bem", afirmou o petista.
Antes, nesse mesmo comício, Lula chamou de "vira-latas" aqueles que carregam a bandeira dos Estados Unidos em comícios. "Nunca tive vergonha de dizer: a bandeira do meu Brasil é verde e amarela, mas a do meu PT é vermelha com uma estrela branca, e eu tenho muito orgulho dela. Aqueles que só carregam a bandeira do Brasil e vão para o comício com a bandeira americana são vira-latas. São traidores da pátria que não têm nenhum compromisso com este País", disse.
Ciro Nogueira, que também é presidente nacional do PP, decidiu que o partido ficaria neutro e não apoiaria nenhum candidato à Presidência neste ano. No passado, ele já apoiou a reeleição de Dilma Rousseff (PT), em 2014, e a reeleição de Jair Bolsonaro (PL), em 2022.
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Em busca de sua própria reeleição, Ciro busca apoio de petistas em municípios piauienses. No final de junho, por exemplo, Ciro se reuniu com o prefeito de Fartura do Piauí, Orlando Costa (PT), que declarou apoio ao senador.
O Piauí é um dos principais redutos petistas no Brasil. Lula teve 76,84% dos votos válidos no segundo turno das eleições de 2022. Já o atual governador, Rafael Fonteles (PT), venceu no primeiro turno com 57,17% dos votos válidos.
Ciro é um dos investigados pela Polícia Federal no caso que apura irregularidades cometidas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Uma das principais suspeitas é de que o senador recebia pagamentos em dinheiro vivo de Vorcaro. Ele nega as acusações.
Numa das mensagens com Vorcaro, em agosto de 2025, Fabiano Zettel, considerado operador financeiro do banqueiro, disse que a transferência bancária para dar lastro aos repasses não havia caído em sua conta. Por isso, ele apresentou o detalhamento das despesas que precisaria pagar. Em uma das linhas, constava a informação: "Espécie Ciro 350k".